На Донбассе продолжают накрывать огнем украинские позиции

Как передает Politeka.net , последние вести с фронта сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг не единожды открывал огонь из запрещенных орудий, но что наши защитники открывали огонь в ответ.

К сожалению, вблизи населенного пункта Пески минометный обстрел стал последним для бойца ВСУ - он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.