На Донбассе продолжают накрывать огнем украинские позиции
Как передает Politeka.net, последние вести с фронта сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Так, за прошедшие сутки враг не единожды открывал огонь из запрещенных орудий, но что наши защитники открывали огонь в ответ.
К сожалению, вблизи населенного пункта Пески минометный обстрел стал последним для бойца ВСУ - он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
"Командование Операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении штаба ООС.
Напомним, противостояние на Донбассе длится уже седьмой год подряд.
Согласно статистике предоставленной в ООН, что начиная с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе пострадали или погибли от 42 до 44 тысяч людей.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.
Популярные статьи сейчасПоказать еще