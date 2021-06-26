Украину накрыла пылевая буря
Как передает Politeka.net, новости об ухудшении погодных условий начали поступать в начале недели с Полтавщины, позже пылью затянуло Черниговщину и Киев.
В ГСЧС говорят, что причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии "Укринформу" заявила, что буря закончится после выходных, поскольку почти по всей территории Украины ожидаются осадки.
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Стоит отметить, что во время пылевой бури спасатели не советуют выходить из дома: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии.
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