В Киевском метрополитене скончался человек

Как передает Politeka.net, первое фото произошедшего опубликовали в Facebook-сообществе "Транспорт Киева".

ЧП произошло на выходных в переходе между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

В комментарии к фото сообщили, что это курьер.

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Позже выяснилось, что на самом деле это была женщина и никакого отношения к доставке она не имеет отношения.

"Позавчера в столичном метрополитене умерла женщина пожилого возраста. Ей стало плохо в подземном переходе между станциями "Крещатик" и "Майдан Незалежности". Но это точно не курьер, и не мужчина", – сообщили в полиции Киева в комментарии "Сегодня."

полиция, полиция Украины

Отметим, что в 2020 году зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 10 лет: она составила 293 457 человек, в то время как смертность достигла 616 835 человек. Исходя из данных рождаемости и смертности от Госстат, наблюдается депопуляция: население Украины за 10 лет сократилось на 2 257 309 человек.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.