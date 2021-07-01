В Украине вырос налог на недвижимость
До 1 июля владельцы недвижимости с избыточной площадью должны получить уведомление об уплате налога на имущество. Заплатить его нужно успеть в течение двух месяцев. Платить придется даже если владельцы недвижимости живут по другому адресу, пишет Build Portal.
Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир. Например, если дом имеет площадь 130 кв.м., то повышенная ставка налога применяется к сверхурочным 10 кв. метрам.
Максимальная ставка взыскания составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты за 2020 год, то есть 70,85 грн за каждый квадратный метр сверх нормы.
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Конкретный размер налогообложения определяют местные советы. Узнать его можно на официальном сайте государственной налоговой службы.
В 2020 году за квартиру площадью 80 кв. метров (20 кв. м больше нормы) нужно было заплатить 1250 грн.
В 2021 году за такую же квартиру придется заплатить налог на сумму 1416 грн. В этом году оплата осуществляется за 2020 год.
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