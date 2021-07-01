В Украине вырос налог на недвижимость

До 1 июля владельцы недвижимости с избыточной площадью должны получить уведомление об уплате налога на имущество. Заплатить его нужно успеть в течение двух месяцев. Платить придется даже если владельцы недвижимости живут по другому адресу, пишет Build Portal.

Повышенная ставка налога применяется к площади, недвижимости, которая превышает 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир. Например, если дом имеет площадь 130 кв.м., то повышенная ставка налога применяется к сверхурочным 10 кв. метрам.

Максимальная ставка взыскания составляет 1,5% от размера минимальной зарплаты за 2020 год, то есть 70,85 грн за каждый квадратный метр сверх нормы.

Конкретный размер налогообложения определяют местные советы. Узнать его можно на официальном сайте государственной налоговой службы.

В 2020 году за квартиру площадью 80 кв. метров (20 кв. м больше нормы) нужно было заплатить 1250 грн.

В 2021 году за такую же квартиру придется заплатить налог на сумму 1416 грн. В этом году оплата осуществляется за 2020 год.

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