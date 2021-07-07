В ресторане, чьи гости попали в медучреждение с отравлением, отказались что-либо комментировать



Во Львовскую областную инфекционную больницу 6 июля попали посетители ресторана "Панский Кныш". Всего с острой кишечной инфекцией госпитализировали 17 человек, среди которых были и дети.

Об этом сообщил Департамет по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Уточняется, что с диагнозом острая кишечная инфекция, в состоянии средней степени тяжести с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, понос, госпитализированы 7 человек, в том числе 2 детей.

Как пишет ZAXID.NET, днем ранее, 5 июля, в больницу попали первые двое пациентов. В общем к медикам уже обратились семеро взрослых и двое детей, которые были посетителями ресторана "Панский Кныш" 4 июля.

По словам заведующего отделением №7 Львовской инфекционной больницы Владимира Кальчука, в заведении в этот день праздновали несколько отдельных событий.

Врач рассказал, что клиенты ресторана попали в медучреждение в состоянии средней тяжести, некоторые в состоянии приближенном к тяжелому.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.