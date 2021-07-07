На Донбассе собака удивила поведением возле "раненного" хозяина
Во время учений военный притворился раненным, пишет в Twitter Баба Яга.
Фото прислала фронтовой медик, которая проводила обучение с военными.
Так, во время учений один из военных имитировал раненого.
"Им стал вот этот боец, но его пес Бим сопровождал его во время учебной эвакуации, а когда увидел, что глаза парня закрыты, просто лег и решил умереть вместе с ним", - говорится в сообщении.
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Напомним, что юный украинец оставил троих сыновей ради украинцев.
Сергей сообщил, что пошел служить в первую очередь для того, чтобы защитить свою страну от оккупантов.
Парня ничего не испугало, несмотря на юный возраст.
Сейчас защитнику 26 лет, и он многодетный отец. С женой он воспитывает троих сыновей - 4 года, 3 года, и 2 самому младшему.
"Я сейчас здесь не ради военной карьеры, денег или льгот от государства. Просто хочу, чтобы враг не пришел в родную Хмельницкую область. Чтобы мои парни жили в собственной, независимой стране. Чтобы ни один кремлевский диктатор не указывал им что и как делать, в какую сторону двигаться" - рассказывает защитник.
К слову, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте.
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ.