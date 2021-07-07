Министерство обороны собирается поменять обувь для девушек-курсанток

Так, для парада ко Дню Независимости курсанткам хотят уменьшить каблук для того, чтобы им было удобнее маршировать, сообщает "Сегодня".

"Ранее озвученная информация об осенних ботинках – этот вариант не будет использоваться. По состоянию на сегодня, на 6 июля, известно, что будут туфли, но с меньшим каблуком (у прежних туфель каблук высотой 6,5 см)", - говорится в сообщении.

Отметим, что бывший заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что такие парады должны демонстрировать мощь и силу, а не красоту.

По его словам не нужно калечить девушек, а нужно выдать им соответствующую форму.

Напомним, на Донбассе собака удивила поведением возле "раненного" хозяина

Во время учений военный притворился раненным.

Фото прислала фронтовой медик, которая проводила обучение с военными.

Так, во время учений один из военных имитировал раненого.

"Им стал вот этот боец, но его пес Бим сопровождал его во время учебной эвакуации, а когда увидел, что глаза парня закрыты, просто лег и решил умереть вместе с ним", - говорится в сообщении.

К слову, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте.

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ.