Украинцам рассказали, как выросли цены на сигареты и алкоголь
Согласно данным Государственной службы статистики, с декабря 2020 года по июнь 2021 года пачка сигарет в среднем подорожала на 4-5 грн, а цена на бутылку отечественного вина поднялась на 3 грн, пишет «Обозреватель».
Так, сигареты с фильтром отечественных марок подорожали с 43,26 до 47,81 грн.
За сигареты с фильтром медиум класса вместо 49,91 нужно отдать 55,72 грн, а за сигареты с фильтром премиум класса - 62,63 грн (а не 57,88 грн, как раньше).
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Сигареты без фильтра теперь стоят 42,87 грн (раньше было 38,73 грн)
Отметим, основной причиной подорожания сигарет называют рост акцизов. Их уровень постепенно повышают до минимального в странах ЕС. В результате стоимость пачки сигарет может подняться примерно до 100 грн.
Что касается алкоголя, то вина столовые отечественные (0,75 л) подорожали с 66,25 до 69,24 грн.
Цена за бутылку водку (0,5 л) выросла с 92,65 до 93,31 грн.
А пиво отечественных марок (0,5 л) поднялось в цене с 17,49 до 18,59 грн.
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