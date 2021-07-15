Украинцам рассказали, как выросли цены на сигареты и алкоголь

Согласно данным Государственной службы статистики, с декабря 2020 года по июнь 2021 года пачка сигарет в среднем подорожала на 4-5 грн, а цена на бутылку отечественного вина поднялась на 3 грн, пишет «Обозреватель».

Так, сигареты с фильтром отечественных марок подорожали с 43,26 до 47,81 грн.

За сигареты с фильтром медиум класса вместо 49,91 нужно отдать 55,72 грн, а за сигареты с фильтром премиум класса - 62,63 грн (а не 57,88 грн, как раньше).

Сигареты без фильтра теперь стоят 42,87 грн (раньше было 38,73 грн)

Отметим, основной причиной подорожания сигарет называют рост акцизов. Их уровень постепенно повышают до минимального в странах ЕС. В результате стоимость пачки сигарет может подняться примерно до 100 грн.

Что касается алкоголя, то вина столовые отечественные (0,75 л) подорожали с 66,25 до 69,24 грн.

Цена за бутылку водку (0,5 л) выросла с 92,65 до 93,31 грн.

А пиво отечественных марок (0,5 л) поднялось в цене с 17,49 до 18,59 грн.

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