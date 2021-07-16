С 16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые нормы языкового закона
Речь идет о Законе “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которые обеспечат увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепят его статус как государственного.
Так, с 16 июля 2021 года на украинский язык должны такие следующие сферы: концерты и развлекательные шоу, выставки и экскурсии, театры и музеи, фильмы и сериалы на ТВ.
То есть, на украинском языке должны изготовляться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия. Аудиовизуальная составляющая в музеях, галереях, на выставках, должен подаваться на украинском языке. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.
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Также с сегодняшнего дня все фильмы, созданные на иностранном языке, должны распространяться и демонстрироваться, государственным.
Украинские издатели обязаны издавать государственным языком не менее 50 процентов названий книжных изданий. Также в книжных магазинах должно быть не менее 50 процентов книг на украинском языке.
Претенденты на должность в госвласти или местном самоуправлении должны сдавать экзамен по украинскому языку.
За нарушение закона будут штрафовать от 3400 до 11 900 грн, но начнут это делать через год - с 16 июля 2022 года.
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