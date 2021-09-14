В Сумской области директор одной из школ приказал всем учителям сделать прививки против коронавируса

Одна учительница отказалась, поэтому руководитель учреждения стал угрожать ей.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Сумской области.

Отмечается, что директор грозил учительнице увольнением. Уволить хотел учительницу с 32-летним стажем работы и единственной записью в трудовой книжке.

Перед началом учебного года директор школы собрал учителей и сообщил, что за три дня все должны пройти вакцинацию от COVID-19, иначе сначала их отстранят от работы, а затем уволят.

Учительница, которая имеет ряд хронических заболеваний решила перед тем, как делать вакцинацию проконсультироваться с семейным врачом, о чем и сообщила директору. Зато услышала в ответ, что в школе решать кому нужно вакцинироваться будет директор, а не врачи: "Буду решать я, а не врачи. В противном случае — несогласные должны написать заявление на увольнение.

В Управление Гоструда пояснили, что никто не обязан делать то, что прямо не предусмотрено законом, принудительная вакцинация в Украине отсутствует.

Основания для прекращения трудовых отношений с работниками определены в Кодексе законов о труде Украины, такое основание как отказ от вакцинации в законодательстве отсутствует.

Напомним, директриса школы устроила издевательство над детьми, как ее наказали.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.