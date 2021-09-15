Дети начинают себя чувствовать не так, как другие

В Днепропетровской области в городе Каменское в школе №30 возник скандал из-за качества питания детей украинских защитников.

Об этом сообщили в общественной организации "Гордость Нации".

По закону, детям ветеранов АТО/ООС еду в школах оплачивает государство. На один бесплатный завтрак выделяют чуть больше восьми гривен. Выяснилось, что качество этой еды не устроило многих родителей, а дети вовсе отказались завтракать предоставленной кашей.

Дети ветеранов пожаловались, что их отсадили подальше – за отдельный стол. Сделали это демонстративно, так что одноклассники и другие ученики могли наблюдать за перемещением. При этом, другие школьники получили на завтрак бананы или пиццу. Таким образом, дети, которые питаются на платной основе, получают еду более высокого качества.

Ветераны назвали происходящее травлей детей. Военные выразили возмущение тем, что детям рассказывают о патриотизме и героизме родителей, при этом отношение к ним проявляют противоположное, ставя в унизительное положение.

«Учителя, руководство, вы понимаете, что вы вызываете этим ситуацию, когда дети начинают себя чувствовать не так, как другие», - отметили в общественной организации.

Активисты подчеркнули, что государство должно демонстрировать уважение к героям не посредством льгот, а отношением к их детям.

Напомним, что украинцев будут штрафовать по-новому

Как сообщала Politeka, в Украине усилят контроль за соблюдением карантина

Также Politeka писала, что директор школы пригрозил учителям из-за вакцинации