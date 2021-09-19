В последний день уходящей недели погода в Украине продолжит ухудшаться, однако некоторые области смогут напоследок насладиться теплом и солнцем

О том, каких сюрпризов стоит ждать от природы в воскресенье, 19 сентября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в этот день погоду в Украине будут определять поле пониженного давления и атмосферный фронт. Из-за них в большинстве областей будет дождливо и прохладно.

Синоптики рассказали, что температура воздуха опустится ниже, и в ближайшие дни эта тенденция сохранится. Также стоит ждать усиления ветра.

Ночью на Левобережье, а днем на Востоке ожидаются дожди и грозы. На остальной территории днем также возможны небольшие осадки. Сухо и солнечно будет только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где также пока сохранится относительно теплая погода.

На Севере ночью ожидается от +11 до +13 градусов, а днем – от +15 до +17.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +7 до +11, а днем – от +9 до +15.

В центральных областях ночью температуры опустятся до +9…+13 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+19.

На Востоке ночные температуры будут колебаться от +12 до +14 градусов, а дневные – от _18 до +23.

На Юге ночью термометры покажут от +11 до +17, а днем – от +21 до +24.

Напомним, климат в Украине кардинально изменится, о зиме можно забыть.

Как сообщала Politeka, Украину зальет дождями, осень окончательно вступит в свои права.

Также Politeka писала, что осенние дожди атакуют Украину, погода резко испортится.