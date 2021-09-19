Французский актер, режиссер и драматург Филипп Адриан умер 15 сентября в возрасте 81 года
Об этом сообщил театр, которму он отдал более 30 лет жизни, передает Politeka.net.
"Команда Театра де ла Темпет с грустью узнала о смерти Филиппа Адриана, директора, который с 1985 года постоянно жил нашим театром", - говорится в пресс-релизе театра, расположенного в Венсенском лесу на востоке Парижа, пишет издание Lemonde.
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Филипп Адриан родился в 1939 году в Савиньи. Первые пьесы он написал в конце 60-х, однако после сосредоточился на режиссуре, особенно на Мольере. Это принесло ему престижную театральную премию его имени.
Кроме того, актер был профессором Национальной консерватории драматического искусства и с 1989 по 2003 год руководил Комеди-Франсез.
Актерский дебют Адриана состоялся в 1959-м, когда он исполнил роль в сериале «Видок». Впервые в роли сценариста Филипп Адриан выступил в 1967-м. Первый режиссерский опыт случился в 1989-м, когда он поставил ленту «Метаморфозы».
Кроме того, Адриан воплощал в сериалах образы Робеспьера и Наполеона.
Фанаты выражают свои соболезнования в Сети:
"Филипп Адриан, чудо-мужчина. Рядом с ним было так много прекрасных моментов"
"Мы выражаем искренние соболезнования семье Филиппа Адриена, его родным и всем его друзьям"
"Очень жаль, что Филиппа Адриана больше нет. Театр организует прощание с ним. Он был его ведущим директором с 1985 года, а затем руководил им с 1996 по 2016 год"
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