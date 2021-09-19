В Украине объявлено предупреждение о сильных дождях в некоторых регионах

В нескольких украинских областях ожидаются много осадков и грозы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

Так, в воскресенье, 19 сентября, ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях ожидаются сильные дожди; в западных регионах - порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области также сильные осадки (І уровень опасности, желтый).

Отметим, в прогнозе гидрометцентра ранее сообщалось - Украину накроют дожди. Прогнозировалось, что в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях - периодически дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью от 5 до 10, днем 7-12, а на Закарпатье до 16 тепла.

На Левобережье днем в восточных регионах умеренный, местами сильный дождь, а в остальных регионах ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Отметим, осадки будут поливать Украину из-за атмосферных фронтов циклона.

По состоянию на 07.00 19 сентября из-за непогоды остались обесточены населенные пункты в Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

По информации пресс-службы ГСЧС, сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Без света остались 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская - 18, Николаевская - 8, и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении.

С последствиями непогоды разбираются сотрудники облэнерго.

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