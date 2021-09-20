Погода в Украине сильно испортится за считанные дни

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев прогнозом на понедельник. Новая неделя в Украине начнется с похолодания. В отдельных областях температура упадет до 9 градусов. Усугубит ситуацию дождь, который ожидается практически во всех областях.

Холоднее всего 20 сентября будет на Западе. Там температура скатится до 9-11 градусов. Дожди пройдут во всех регионах. Ночью в нескольких областях похолодает до 5 градусов.

В центральных регионах тоже серьезно испортится погода. Солнечно будет только в Кировоградской области. В остальных областях ожидаются дожди. Температура упадет до 11-13 градусов.

На Юге и Востоке лето все еще будет стараться удержать температуру. В южных регионах ожидается 17-19 градусов, а на Востоке – 16-18. Дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах будет солнечно.

Отметим, что в ближайшие пару дней погода будет только ухудшаться. Температура по всей стране будет стремительно падать вплоть до 6-7 градусов.

Напомним, что в Украине сильно изменится климат, о зиме можно забыть: что обещают синоптики.

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