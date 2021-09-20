Погода в Украине сильно испортится за считанные дни
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев прогнозом на понедельник. Новая неделя в Украине начнется с похолодания. В отдельных областях температура упадет до 9 градусов. Усугубит ситуацию дождь, который ожидается практически во всех областях.
Холоднее всего 20 сентября будет на Западе. Там температура скатится до 9-11 градусов. Дожди пройдут во всех регионах. Ночью в нескольких областях похолодает до 5 градусов.
В центральных регионах тоже серьезно испортится погода. Солнечно будет только в Кировоградской области. В остальных областях ожидаются дожди. Температура упадет до 11-13 градусов.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Скандальная судья "Співають всі" Приходько заговорила об Андрее Данилко: "Такого нет даже в Америке"
Экс-муж Билык и Шоптенко Дикусар эмоционально обратился к партнерше по "Танцях з зірками": "Еще быстрее..."
Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі": "Ты покидаешь наш проект"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, почему покинул Украину: "Вы знаете, что я перфекционист..."
На Юге и Востоке лето все еще будет стараться удержать температуру. В южных регионах ожидается 17-19 градусов, а на Востоке – 16-18. Дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях. В остальных регионах будет солнечно.
Отметим, что в ближайшие пару дней погода будет только ухудшаться. Температура по всей стране будет стремительно падать вплоть до 6-7 градусов.
Напомним, что в Украине сильно изменится климат, о зиме можно забыть: что обещают синоптики.
Как сообщала Politeka, в ГСЧС предупредили об опасности, непогода атакует Украину: "Без света остались...".
Также Politeka писала, что осадки не дадут украинцам отдохнуть: где сильно испортится погода.