В Україні оголошено попередження про сильні дощі в деяких регіонах

У кількох українських областях очікуються багато опадів і грози. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.

Так, у неділю, 19 вересня, вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікуються сильні дощі; у західних регіонах - пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області також сильні опади (І рівень небезпеки, жовтий).

Зазначимо, в прогнозі Гідрометцентру раніше повідомлялося - Україну накриють дощі. Прогнозувалося, що в західних регіонах, Вінницькій та Житомирській областях - періодично дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура вночі від 5 до 10, вдень 7-12, а на Закарпатті до 16 тепла.

На Лівобережжі вдень у східних регіонах помірний, місцями сильний дощ, а в інших регіонах вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Зазначимо, опади поливатимуть Україну через атмосферні фронти циклону.

Станом на 07.00 19 вересня через негоду залишилися знеструмлені населені пункти в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях.

За інформацією прес-служби ДСНС, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Без світла залишилися 32 населених пункти в 3 областях (Сумська - 18, Миколаївська - 8, і Чернігівська - 6)", - йдеться в повідомленні.

З наслідками негоди розбираються співробітники обленерго.

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