В останній день тижня, що минає, погода в Україні продовжить погіршуватися, проте деякі області зможуть наостанок насолодитися теплом і сонцем

Про те, яких сюрпризів варто чекати від природи в неділю, 19 вересня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, в цей день погоду в Україні визначатимуть поле зниженого тиску і атмосферний фронт. Через них в більшості областей дощитиме і буде прохолодно.

Синоптики розповіли, що температура повітря опуститься нижче, і в найближчі дні ця тенденція збережеться. Також варто чекати посилення вітру.

Вночі на Лівобережжі, а вдень на Сході очікуються дощі та грози. На решті території вдень також можливі невеликі опади. Сухо і сонячно буде тільки в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, де також поки збережеться відносно тепла погода.

На півночі вночі очікується від +11 до +13 градусів, а вдень – від +15 до + 17.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 7 до +11, а вдень – від +9 до +15.

У центральних областях вночі температури опустяться до + 9...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +19.

На Сході нічні температури коливатимуться від +12 до +14 градусів, а денні – від _18 до + 23.

На півдні вночі термометри покажуть від +11 до +17, а вдень – від +21 до +24.

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