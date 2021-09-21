В Украине в ближайшие дни температуры продолжат уверенно опускаться все ниже, однако синоптики обещают, что позже тепло вернется

Как рассказали в Укргидрометцентре, 21 сентября в Украине продолжит холодать. Температура днем опустится до +7…+12 градусов в большинстве областей за исключением юго-востока, где пока ожидается до +17 градусов.

В свою очередь, в северных, центральных и Харьковской областях во вторник пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны осадков не ожидается.

На Севере ночью столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, а днем – от +8 до +10.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от +4 до +7 градусов, а дневные – от +7 до +14.

В центральных областях ночью температура опустится до +4…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+13.

На востоке ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем – от +12 до +17.

В южных областях ночью термометры покажут от +7 до +12 градусов, а днем – от +13 до +16.

Синоптики также предупредили о том, что уже 22 сентября в западных областях, а 23 сентября – во всей стране за исключением юго-востока и Закарпатья, ожидаются заморозки.

В то же время синоптики сообщают, что украинцы еще получат шанс напоследок насладиться теплыми деньками. Согласно их прогнозам, уже на следующих выходных температуры в Украине сновь превысят +20 градусов.

Напомним, похолодание и снег придут в Украину, известна дата.

Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится, температура скатится вниз.

Также Politeka писала, что дожди и грозы испортят украинцам настроение, погода продолжит ухудшаться.