В Украине в ближайшие дни температуры продолжат уверенно опускаться все ниже, однако синоптики обещают, что позже тепло вернется
Как рассказали в Укргидрометцентре, 21 сентября в Украине продолжит холодать. Температура днем опустится до +7…+12 градусов в большинстве областей за исключением юго-востока, где пока ожидается до +17 градусов.
В свою очередь, в северных, центральных и Харьковской областях во вторник пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны осадков не ожидается.
На Севере ночью столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов, а днем – от +8 до +10.
В западных областях ночные температуры будут колебаться от +4 до +7 градусов, а дневные – от +7 до +14.
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Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
В центральных областях ночью температура опустится до +4…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+13.
На востоке ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем – от +12 до +17.
В южных областях ночью термометры покажут от +7 до +12 градусов, а днем – от +13 до +16.
Синоптики также предупредили о том, что уже 22 сентября в западных областях, а 23 сентября – во всей стране за исключением юго-востока и Закарпатья, ожидаются заморозки.
В то же время синоптики сообщают, что украинцы еще получат шанс напоследок насладиться теплыми деньками. Согласно их прогнозам, уже на следующих выходных температуры в Украине сновь превысят +20 градусов.
Напомним, похолодание и снег придут в Украину, известна дата.
Как сообщала Politeka, погода окончательно испортится, температура скатится вниз.
Также Politeka писала, что дожди и грозы испортят украинцам настроение, погода продолжит ухудшаться.