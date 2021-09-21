Страшная новость облетела Украину. В старом сундуке нашли тела 10-летней девочки и ее младшего брата

Трагедия произошла 18 сентября в селе Никольское Донецкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на сайт местной полиции.

Так, к правоохранителям обратилась мать двоих детей, сообщившая об их пропаже. По ее словам, они с отцом уехали на работу рано утром, оставив 10-летнюю дочь и 7-летнего сына самих дома. По возвращении, выяснилось, что брат с сестрой исчезли. Родители обратились за помощью к правоохранителям.

Тела мальчика и девочки нашли в старом большом сундуке в кладовой. По предварительным данным, они умерли из-за асфиксии, им попросту не хватило воздуха. Отмечается, что дети не смогли открыть крышку сундука и выбраться наружу, так как тот захлопнулся на замок.

По факту открыто уголовное производство.

В прокуратуре Донецкой области сообщили, что семья состояла на учете соцслужб, как неблагополучная. Мать погибших детей рассказала, что последний раз общалась с ними по телефону в 10 часов, а уже с 11 они перестали отвечать.

Украинцы комментируют в Сети трагедию:

"Жесть, страшная смерть, если реально задохнулись, страшная трагическая случайность. А родители хоть и алкаши и то и се, но оставлять в таком возрасте детей самих, это нормально"

"Господи, какой кошмар, бедные дети 😢"

"больше похоже на то, что их закрыли в сундуке и заперли его. Все-таки детям не по 2-3 года, а 10-летняя и 7-летний вдвоем изнутри откроют крышку"

"Не могли они задохнутся, сундук явно старый и негерметичный, там щелей полно"

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