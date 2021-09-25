Астрологи рассказали, для кого эти выходные будут особенными

По прогнозу специалистов, суббота, 25 сентября, станет удачной для решения финансовых проблем, и поэтому в этот день можно поправить свое материальное положение.

А в воскресенье, 26 сентября, можно получить выгодные предложения и ожидаются кардинальные изменения. Удачными станут путешествия и командировки, пишет ТСН.

Особенно в эти выходные повезет нескольким знакам зодиака:

тельцов ждет удача в финансовых операциях - кому-то вернут долг, кому-то сделают презент. Возможно, в неформальной обстановке людям, рожденным под этим знаком, могут предложить занять престижную должность с очень высокой зарплатой.

ждет удача в финансовых операциях - кому-то вернут долг, кому-то сделают презент. Возможно, в неформальной обстановке людям, рожденным под этим знаком, могут предложить занять престижную должность с очень высокой зарплатой. ракам прогнозируют счастье и удачу в личной жизни, им могут признаться в любви, а также предложить сожительство или свадьбу. Если надежного партнера нет, то на этих выходных есть шанс его встретить.

прогнозируют счастье и удачу в личной жизни, им могут признаться в любви, а также предложить сожительство или свадьбу. Если надежного партнера нет, то на этих выходных есть шанс его встретить. скорпионам советуют уделить внимание своей внешности, поухаживать за собой и своим здоровьем. Рекомендуется сделать лечебные массажи, посетить спа-салоны, сделать новую стрижку. Хорошее самочувствие и ухоженный вид - станут залогом счастливой жизни для себя и семьи.

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