Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа, заявил, что этим боем хотел прославить Иисуса Христа

После выматывающего поединка украинец обратился к зрителям со словами о Боге, сообщает Центр информации УПЦ. Он подчеркнул, что именно Всевышний даровал ему победу.

«Единственное, что я хотел сделать - это прославить своего Господа Иисуса Христа этим боем и сказать, что за все - слава Богу и победа эта от Него», - заявил Усик сразу после сражения в комментарии британскому телеканалу Sky Sports.

Также зрители могли наблюдать, что сразу после сражения боксер перекрестился, встал на колени и посмотрел вверх, будто обращаясь к Богу с благодарностью за победу.

Верующие УПЦ тут же принялись поздравлять боксера с победой, публикуя комментарии со словами поддержки в соцсетях.

Отметим, что в ночь на 26 сентября в Лондоне Усик встретился с британцем Джошуа и одержал победу над ним в непростом поединке. Это позволило украинскому боксеру завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Напомним, бой Усика - Джошуа за звание чемпиона мира: как прошел матч.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся из-за трансляции боя Усик - Джошуа в Украине.

Также Politeka писала, что Джошуа пришлось обращаться в больницу после поединка с Усиком, боксер готовится "отомстить".