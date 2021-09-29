Мария собрала остатки сил – и прошептала свою последнюю волю

В шахтерском городе Червоноград Львовской области в эти дни рассматривается вопрос об опекунстве над 10-летней Вероникой Украинец, которая на днях осталась круглой сиротой.

Как пишет КП в Украине, к этой девочке с рождения было приковано внимание всей страны: ее мать в 2011 году стала самой маленькой мамой в Украине.

Мария Украинец жила в Червонограде, городе Львовской области. Она носила звание самая низкая мама в Украине. На момент смерти ей было всего 36 лет. Женщина страдала генетическим заболеванием, которое носит название гипофизарный нанизм.

Мужа нашла статного, высокого: рост папы девочки - целых 187 см. Но счастье покинуло дом этой семьи спустя всего несколько лет после рождения Вероники. Сначала умерла мать Марии, затем – муж, следом ушел отец – скончался от рака. Такой диагноз через некоторое время біл поставлен и Марии.

Несмотря на все старания волонтеров и врачей, болезнь оказалась сильнее – Мария умерла ранним утром в субботу, 25 сентября.

Опекунство над ее дочкой Вероникой сейчас оформляет волонтер из Львова, руководитель благотворительного фонда Ульяна Флышко. Она помогала семье последние полгода. Ульяна работала журналистом, когда познакомилась с этой семьей. Прошло десять лет - и вдруг в апреле, седьмого числа – на Благовещение Пресвятой Богородицы, у нее появляется навязчивая мысль: "А как живет Мария Украинец?".

Тогда Ульяна и узнала о диагнозе самой маленькой мамы страны, о том, что после смерти родни она фактически осталась на всем белом свете одна – только с десятилетней дочерью. Тогда она начала помогать женщине всем, чем могла.

Время шло, а лечение Марии совсем не помогало, ей с каждым днем становилось все хуже. Во вторник Ульяна примчала в Червоноград. Услышав ее голос, Мария собрала остатки сил – и прошептала свою последнюю волю: "Ульяночка, вы будете заботиться о моей дочке?".

Ульяна дала обещание. На следующий день женщина отправилась в опекунский совет – писать заявление, что опекуном Вероники, в случае если что-то произойдет с матерью, будет она. А через несколько дней, в субботу в 6:13 утра Марии не стало.

"Бог дал этому ребенку возможность привыкнуть ко мне - с апреля она постоянно меня видела возле мамы. У меня своих детей нет. На все Божья воля - на каждого человека у него свои планы. Все, что сейчас происходит – для меня как урок в первом классе. Свою жизнь мне придется поменять кардинально", - рассказала волонтер.

Напомним, 12-летнему Павлу стало плохо в лагере, реанимация не помогла.

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