Остановилось сердце российского актера, продюсера и сценариста Константина Глушкова, известного по сериалам "Универ", "Ментовские войны" и "На углу, у Патриарших"

Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 сентября, Глушкову было всего 56. О горе сообщил в соцсети его сын, передает Politeka.net. По его словам, причиной смерти Глушкова стал сердечный приступ.

Ночью актеру резко стало плохо, ему вызвали "скорую помощь". Врачи сделали все возможное, но он скончался в реанимации.

Все случилось стремительно, и родственники артиста только через несколько дней нашли в себе силы опубликовать информацию о его кончине.

"Ему стало плохо дома, увезли на скорой в больницу, подтвердили инфаркт, сделали операцию, но сердце не выдержало…", - говорится в сообщении.

Сын покойного сообщил также, что семья нуждается в финансовой помощи.

"В ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова. Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон", - обратился он к неравнодушным.

В итоге, Глушкова похоронили 28 сентября на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Пользователи выражают свои соболезнования в связи с уходом звезды сериалов:

"Великолепный, талантливый Актёр с большой буквы! 🙌"; "Скорбим! Чудесный человек был😢"; "😪 Фанат был своей профессии, не так много таких как он"; " Светлая память, Константину Глушкову😢😢😢 Помним и будем помнить😢"; "Ничего себе. Очень хороший человек и замечательный актёр, смотрел все фильмы с его участием, очень жаль".

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