Во Львове блогерша во время прямого эфира жестко выскалась о ветеранах АТО

Скандальное видео появилось в социальных сетях.

Так, девушка общалась в прямом эфире со своим подписчиком, в разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно уехал в Москву".

После чего заявляет, что "Крым — российский".

"Чей-чей, Крым-российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на * * ать", - увероенно заявила девушка.

Уже в другом эфире она решила высказаться о ветеранах АТО.

"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что, б * * ть? П* * * * й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", - заявила блогер.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, известный рэпер Kyivstoner попал в скандал из-за приглашения россиян в Украину

Шоумен на видео размещенном в Инстаграме скандировал "Россия". Позже в переписке сделал вид, что не знает о войне, которая продолжается в нашей стране.

"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска..." – говорит на камеру Kyivstoner.

На критику, которая взвалилась на рэпера он решил ответить и поинтересовался, почему видеться с россиянами и скандировать "Россия" – это преступление.

"У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а во Львове? Во Львове – война?" – спросил Kyivstoner.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.