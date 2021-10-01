Британский музыкант, основатель группы Delays Грег Гилберт умер после долгой борьбы с раком
Как пишет Politeka.net, о смерти музыканта сообщила его вдова Стейси Хейл на своей странице в Фейсбук.
«Мой прекрасный мальчик @greggilbert_artist умер сегодня днем», - написала она, добавив, что рядом с ним в момент смерти были его братья.
По словам женщины, она провела с мужем всю предыдущую ночь, почувствовав, что его энергия слишком велика для его человеческого тела.
«Я открыла окно и сказала ему идти и быть во вселенной. Сегодня мы в шоке, но наполняем наши сердца неуместными шутками, на чем Грег настаивал», - добавила Стейси.
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По ее словам, муж призывал ее всегда верить в магию, потому что она повсюду вокруг нас.
Как известно, Грег Гилберт был основателем британской инди-группы Delays, которая стала популярной в начале 2000-х. Последние пять лет он боролся с раком кишечника.
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