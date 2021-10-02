Блогерша, которая назвала временно оккупированный украинский Крым "русским", решила извиниться

Девушка признала, что полуостров принадлежит Украине.

"Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", – заявила она.

"Вот теперь и думай, как жить дальше. Защищаешь стариков, это хорошо и тебе здоровье дитя. Посмотри фильмы о войне. Как рядом врывается снаряд и люди становятся контуженными-почитай что это такое", "Они все такие смелые,а потом извинения просят.А то что куча детей ,остались сиротами это она не подумала", - пишут в сети.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, блогерша во время прямого эфира жестко выскалась о ветеранах АТО

Так, девушка общалась в прямом эфире со своим подписчиком, в разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно уехал в Москву".

После чего заявляет, что "Крым — российский".

"Чей-чей, Крым-российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на * * ать", - увероенно заявила девушка.

Уже в другом эфире она решила высказаться о ветеранах АТО.

"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что, б * * ть? П* * * * й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", - заявила блогер.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.