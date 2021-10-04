Авиакрушение произошло в воскресенье, 3 октября, в Канаде. Легкомоторный самолет Cessna 172 должен был стать предвестником счастливого события, но получилось наоборот

Так, на острове рядом со Старым Монреалем разбился самолет, на котором был размещен плакат с надписью "Ты выйдешь за меня?". В результате ЧП, погиб пассажир, а раненный пилот доставлен в больницу, передает Associated Press.

В полиции Монреаля рассказали, что катастрофа произошла около 18 часов в парке Дьепп возле моста Согласия на острове Сент-Элен, недалеко от места проведения музыкального фестиваля.

Plane carrying 'will you marry me' banner crashes in Montreal, killing passenger https://t.co/kao28mQR9I — The Vancouver Sun (@VancouverSun) October 4, 2021

О причинах крушения самолета пока ничего неизвестно. Полиция ждет улучшения состояния здоровья пилота, чтобы его допросить. По предварительным данным, незадолго до падения он сообщил о неисправности двигателя. Эта версия проверяется.

Plane that crashed in Montreal was carrying marriage proposal banner https://t.co/n7CWvv8vxm pic.twitter.com/2j2Y12bTBS — Toronto Sun (@TheTorontoSun) October 3, 2021

Также в полиции добавили, что плакат с предложением руки и сердца, который, как считалось, упал в реку Святого Лаврентия незадолго до падения воздушного судна, не был обнаружен.

В Сети появились кадры с места катастрофы. Пользователи активно обсуждают событие:

"Я думаю тем, кто смеется, на самом деле нужно прочитать эту новость, в которой говорится, что пассажир умер, а пилот находится в больнице. Интересно, был ли пассажир тем парнем, который сделал предложение"

"У меня смешанные чувства по этому поводу"

"Ох, это так печально".

"Определенно нехорошее предзнаменование. Нужно отменить свадьбу"

"Она сказала "нет", так сильно, что использовала ракету класса "земля-воздух"

"😳 надеюсь, что пилот выжил! Жених со временем появится еще!"

"Боже, как это ужасно!😩😥😞"

A plane carrying a banner that said, "Will you marry me?" crashed in Old Montreal on Saturday https://t.co/fKjcAkONJ7 pic.twitter.com/S2RZuSMP0f — NEWS 1130 (@NEWS1130) October 4, 2021

Напомним, самолет с пассажирами протаранил многоэтажное здание, кадры катастрофы: "Не выжил никто"

Как сообщала Politeka, год после трагедии Ан-26, как сложилась судьба единственного выжившего: "Больно..."

Также Politeka писала, что найдены обломки рухнувшего самолета с россиянами, первые кадры: "Воткнулся в сопку"