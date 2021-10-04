Миллиардер погиб в авиакатастрофе с женой и сыном

Так, возле итальянского города Милан частный самолет Pilatus PC-12 врезался в двухэтажное офисное здание.

К счастью, людей в нем не было, так как помещения пустовали из-за ремонта.

Восемь человек, находившиеся на борту самолета - погибли.

Как сообщает издание Daily Mail, за штурвалом находился 68-летний румынский миллиардер-застройщик Дан Петреску.

С ним летели два члена экипажа и пятеро пассажиров — включая его 65-летнюю жену Реджину, их 30-летнего сына Дана, а также маленького мальчика.

К слову, на острове рядом со Старым Монреалем разбился самолет, на котором был размещен плакат с надписью "Ты выйдешь за меня?". В результате ЧП, погиб пассажир, а раненный пилот доставлен в больницу, передает Associated Press.

В полиции Монреаля рассказали, что катастрофа произошла около 18 часов в парке Дьепп возле моста Согласия на острове Сент-Элен, недалеко от места проведения музыкального фестиваля.

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