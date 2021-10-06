Покойный Шариф Умер заслужил признание в области комедии и нашел себе место в кино.
Легендарный комик, актер, режиссер и сценарист Шариф Умер скончался. Смерть настигла его в Баварии.
Об этом сообщает The Nation со ссылкой на подтверждение от вдовы юмориста Зарин Газаль.
Умар Шариф страдал от множества проблем, в том числе от болезней сердца и почек. 28 сентября Шариф сел в санитарную авиацию для лечения в больнице в США. Однако состояние Шарифа резко ухудшилось. В результате борт совершил экстренную посадку в Германии. Актера поместили в госпитале в Берлине, где "король комедий" и испустил последний вздох 2 октября.
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Смерть Шарифа также подтвердил посол Пакистана в Германии доктор Мохаммад Фейсал: "С сожалением сообщаем, что г-н Умер Шариф скончался в Германии. Он был одним из наших величайших артистов, и его будет не хватать. Наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям".
Умер родился в 1955-м в Карачи в портовом городе на юге Пакистана. Настоящее имя - Мохаммад Омер. Слава пришла к нему на родине. В Индии в начале 90-х он прославился, как сценарист и режиссер шоу "Господин 420", где сам сыграл главную роль.
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