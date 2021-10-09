В московском Большом театре артист погиб прямо на сцене во время представления: его придавило тяжелой декорацией на глазах у зрителей и других актеров.

Трагедия произошла в России в субботу, 9 октября. О ней написал Телеграм-канал Mash. Как сообщается, во время оперы «Садко» одного из артистов мимического ансамбля придавило декорацией.

Погибшим оказался 37-летний актер Евгений Кулеш. Спущенная декорация придавила ему шею. От полученной травмы артист скончался на месте. На место происшествия прибыли полиция и медики. Постановку сразу же остановили, а затем перенесли на другую дату.

Как стало известно, декорация опускалась штатно. Во время спектакля Кулеш должен был отойти ближе к зрителям, однако вместо этого актер стал двигаться назад. Другие артисты пытались предупредить его о спуске декорации, однако отойти он уже не успел. Тяжелая конструкция ударила его по голове.

Как рассказали очевидцы, спектакль прервали криками: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!».

По факту трагического инцидента будет проведена проверка.

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