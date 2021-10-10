Американский певец и автор песен Бродяга Джим (Hobo Jim), которого называли "официальным бардом Аляски", скончался в своем доме в Нэшвилле штат Теннесси в США.
Он скончался 5 октября, рядом с ним в тот момент была его любимая жена Синди. Причину и детали смерти известного музыканта сообщило радио KSRM.
В середине сентября у музыканта был диагностирован рак. Врачи не давали утешительных прогнозов и утверждали, что Джиму осталось жить не больше 6 месяцев. Борьба с раком поджелудочной железы оказалась напрасной и 5 октября артист ушел из жизни из-за терминальной степени болезни - это четвертая стадия, когда возникают отдаленные метастазы по всему организму.
"Мне невыносимо грустно объявлять о смерти моего близкого друга Джима. Он научил меня всему, начиная от заточки ножей до гриля на свежем воздухе, передал мне книги Мисимы и Римбо, Он был самым образованным человеком, которого я знаю. Он сделал мир чуточку лучше, потому я и весь мир будет скучать по нему", - написала близкая подруга музыканта Джанис Ян в Facebook.
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Настоящее имя Бродяги Джим Варсос. В 12 лет научился играть на гитаре и чуть позже отправился путешествовать по Америке автостопом.
А когда объехал все штаты, обосновался на Аляске. Работал рыбаком, лесорубом, ковбоем, о чем и писал удивительно проникновенные, простые песни, также превознося в них природные красоты.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
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