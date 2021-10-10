Причина смерти известного советского актера и сценариста Юрия Рогозина пока не называется - когда назначили дату похорон также пока неизвестно.
9 октября скончался советский и российский актер, сценарист, режиссер и драматург Юрий Рогозин, ему было 68 лет. Об этом сообщила сегодня в своем Instagram комик Елена Воробей.
"Юрочка…Дорогой Юрий Иванович, родной мой Юрында… Невозможно представить этот мир без Тебя, свою жизнь без Тебя…Но ты распорядился иначе. Прости за всё. Ты всегда будешь в моём сердце…", - написала Елена Воробей, вспомнив о своем дорогом друге.
Рогозин родился 19 февраля 1953 года. Он был членом Союза кинематографистов Российской Федерации, членом правления Гильдии сценаристов кино и телевидения РФ и руководителем сценарной мастерской ВГИКа.
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Как актер дебютировал в 1984 году. Был сценаристом фильмов и сериалов "Любовь на острове смерти", "Мужской зигзаг", "Очень верная жена", "Любить по-русски 3", "Адвокат", "Шпионские игры", "Преступление бут раскрыто" и других.
Был удостоен приза "За лучший сценарий" и получал приз "За лучшую режиссуру".
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