Известная российская актриса Людмила Купина скончалась - звезде многих советских фильмов было уже 76 лет, но причины смерти артистки не естественные.

Сегодня мир кино понес новую утрату. Ушла из жизни Людмила Купина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на подтверждение от сестры погибшей Татьяны Сидоренко.

Людмила Купина в последнее время жила в Болгарии и РФ, поочередно переезжая из одного государства в другое. Известно, что Купина внезапно почувствовала себя плохо в конце прошлого месяца, ее госпитализировали и уже в больнице выявили коронавирус.

Затем самочувствие актрисы значительно ухудшилось: ее отправили в реанимацию с серьезным повреждением органов дыхания. Инфекция поразила легкие артистки на 76%. Организм Купиной не справился с нагрузкой и ее сердце остановилось.

На экранах дебютировала в 1968 году, и сразу главной ролью - Василисы в "Трембите". Далее были роли - Кати из "Светлой речки Вздвиженки", Мария - секретарь Полипова в "Вечном зове", Надежда из "Среди лета", "Служебный роман", "Вишневый омут", "Обрыв", "Человек на полустанке".

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