Внезапно скончался украинский актер, вокалист, рок-музыкант, сооснователь группы «Мертвий півень» Мисько Барбара: о смерти артиста сообщила его супруга.

Как передает Politeka.net со ссылкой на львовское издание «Твоє місто», 49-летний музикант умер в понедельник, 11 октября. Он скончался за месяц до своего 50-летия. О смерти артиста изданию сообщила его жена, но причину называть не стала.

В Фейсбук музыканта уже появились десятки сообщений от близких и поклонников, которые не могут поверить во внезапную кончину исполнителя.

«Теперь ты свободен по-настоящему... Покойся с миром», «Навсегда в сердце», «Мы умрем не в Париже, теперь я наверняка это знаю», - пишут люди в Фейсбуке.

Как известно, Мисько Барбара был одним из основатель рок-группы «Мертвий півень», которая была образована во Львове в далеком 1989 году. Его называли легендой украинской рок-сцены, а сам коллектив был невероятно популярен в начале 1990-х.

Кроме музыки Барбара увлекался театром. Он долгое время играл в харьковском театре "Арабески".

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