Причина смерті відомого радянського актора і сценариста Юрія Рогозіна поки не називається - коли призначили дату похорону також поки невідомо.

9 жовтня помер радянський і російський актор, сценарист, режисер і драматург Юрій Рогозін, йому було 68 років. Про це повідомила сьогодні у своєму Instagram комік Олена Воробей.

"Юрочка... дорогий Юрію Івановичу, рідний мій Юринда... Неможливо уявити цей світ без тебе, своє життя без тебе... Але ти розпорядився інакше. Прости за все. Ти завжди будеш в моєму серці...", - написала Олена Воробей, згадуючи про свого дорогого друга.

Рогозін народився 19 лютого 1953 року. Він був членом Спілки кінематографістів Російської Федерації, членом правління Гільдії сценаристів кіно і телебачення РФ і керівником сценарної майстерні ВДІКу.

Як актор дебютував в 1984 році. Був сценаристом фільмів і серіалів "Любов на острові смерті", "Чоловічий зигзаг", "Дуже вірна дружина", "Любити по-російськи 3", "Адвокат", "Шпигунські ігри", "Злочин бут розкрито" та інших.

Був удостоєний призу "За кращий сценарій" і отримував приз "За кращу режисуру".

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що англійський актор Джон Чалліс помер на 79 році життя.