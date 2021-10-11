Відома російська актриса Людмила Купіна померла-зірці багатьох радянських фільмів було вже 76 років, але причини смерті артистки не природні.
Сьогодні світ кіно зазнав нової втрати. Пішла з життя Людмила Купіна. Про це повідомляє "Вечірня Москва" з посиланням на підтвердження від сестри загиблої Тетяни Сидоренко.
Людмила Купіна останнім часом жила в Болгарії і РФ, по черзі переїжджаючи з однієї держави в іншу. Відомо, що Купіна раптово відчула себе погано в кінці минулого місяця, її госпіталізували і вже в лікарні виявили коронавірус.
Потім самопочуття актриси значно погіршилося: її відправили в реанімацію з серйозним пошкодженням органів дихання. Інфекція вразила легені артистки на 76%. Організм Купіної не впорався з навантаженням і її серце зупинилося.
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На екранах дебютувала в 1968 році, і відразу головною роллю - Василини в "Трембіті". Далі були ролі - Каті з "Світлої річки Вздвиженки", Марія - секретар Поліпова в "Вічному поклику", Надія з "Серед літа", "Службовий роман", "Вишневий вир", "Обрив", "Людина на полустанку".
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