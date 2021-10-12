Популярный советский и латвийский актер театра и кино, телеведущий, певец Гунтис Скрастиньш скончался 11 октября в возрасте 67 лет - умер он не из-за естественных причин.

Об этом сообщает PRESS со ссылкой на члена правления SIA Forte Production Яниса Клявиньша, который и назвал причину смерти популярного артиста.

Гунтис Скрастиньш умер от быстро прогрессирующего рака, который не дал ему и шанса на выздоровление.

"Гунтис ушел слишком быстро, скоропостижно и безжалостно. Летом он дирижировал финалом латвийской песни сердца и фестивалем Zelta šlāgeris, его голос только что прозвучал по телевидению", — сказано в официальном пресс-релизе Клявиньша.

Работал на Латвийском телевидении, где вел передачи "Тон", "С полуслова", "Латыши в мире", шоу "Опрос о латвийском шлягере" и "Песня для души". Успел сыграть в фильме "Матч состоится в любую погоду", в детективе "Три дня на размышление" и спортивной драме "Команда мечты 1935".

Актер всегда с особым восторгом и удовлетворением ценил свое сотрудничество с композитором Раймондом Паулсом. В марте этого года вместе с маэстро он получил "Золотой микрофон" в категории "Лучший альбом хита".

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