Страшное известие всколыхнуло Украину, в собственном доме на Полтавщине подверглась насилию от рук действующего полицейского и экс-правоохранителя молодая женщина.

Инцидент произошел 12 октября в селе Чавельча Лубенского района. По некоторым данным, потерпевшая была беременной вторым ребенком.

В сообщении полиции говорится, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из подозреваемых, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

Отмечается, что следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство, сейчас идет сбор информации о событии.

Детали раскрыл также народный депутат Игорь Мосийчук в своем Телеграм-канале. По его данным, потерпевшая 1990 г.р. является матерью-одиночкой и якобы на момент преступления была беременной. Женщину госпитализировали в больницу с кровотечением.

Мосийчук добавил, что второй нападавший ранее работал в уголовном розыске.

Украинцы активно комментируют в Сети произошедшее:

"Тут бы расстрел не помешал"

"Какой кошмар творится"

"Вначале давайте всё же дождёмся подробностей: не надо всех АТОшников с грязью мешать. Ну а если они действительно АТОшники: наказание должно быть ещё более жёстким, чем "обычным" людям: они ещё и полицейские..."

"если за убийство не наказывают - за такое и подавно не накажут"

Напомним, на пассажирку "Укрзалізниці" напал неадекват, никто не заступился: "Все слышали мой ор"

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