Умер продюсер и создатель мультяшной "Розовой пантеры" (The Pink Panther) Дэвид Хадсон ДеПати, ему был 91 год - артист скончался 23 сентября, но известно об этом стало лишь сейчас.

ДеПати долгое время руководил Warner Bros. Cartoons, а потом перебрался в Marvel Productions. О его смерти стало известно после публикации некролога в The Seattle Times.

ДеПати отошел в своем доме в Гиг-Харборе, штат Вашингтон в силу естественных причин, то есть тихо угас от старости.

"Покойся с миром, Дэвид ДеПати. Часто его затмевает легендарный Фриз Фреленг, но тем не менее он неотъемлемая часть моего детства. Спасибо за ваш вклад в анимационную индустрию", - говорится в сообщении.

В 1963 году ДеПати и его коллега Фриз Фрилинг основали DePatie-Freleng Enterprises. Практически сразу они заключили контракт на создание анимационной адаптации фильма "Розовая пантера". Результат стал настолько популярен среди зрителей, что был заказан отдельный мульт "Розовый пройдоха" (The Pink Phink), который принёс молодой студии премию "Оскар" и заказы на небольшие короткометражки с тем же героем.

Всего же в фильмографии ДеПати порядка четырехсот мультфильмов, которые полюбились многим детям - от мультфильмов про Человека-паука, Женщину-паука, Фантастическу четверку, Халка и "Моего маленького пони", до анимационного сериала "Возвращение на Планету обезьян".

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