Внимание, важная информация для всех украинцев

С 21 октября в Украине, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина — то есть перевозок между разными областями.

Тем, кто решит отправиться в другую область на поезде, понадобится не только билет. На странице Укрзализныци в Facebook, пояснили, что нужно иметь при себе каждому украинцу.

С 21 октября все железнодорожные перевозки дальнего следования на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам с COVID-документами. Таким документом может стать сертификат вакцинации, тест на коронавирус или документ о том, что человек перенес заболевание.

Если пассажир предъявит недостоверные документы или откажется показывать необходимый документ, поездная бригада должна оповестить правоохранительные органы.

Также при отсутствии необходимого документа проводники и стюарды имеют право не пустить пассажира в вагон.

Пассажиры в возрасте до 18 лет будут допускаться к поездке без предъявления COVID-документов. Однако у них обязательно должна быть защитная маска – для детей от 12 лет.

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