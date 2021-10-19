С 21 октября в Украине, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина — то есть перевозок между разными областями.

Тем, кто решит отправиться в другую область на поезде, понадобится не только билет. На странице Укрзализныци в Facebook, пояснили, что нужно иметь при себе каждому украинцу.

С 21 октября все железнодорожные перевозки дальнего следования на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам с COVID-документами. Таким документом может стать сертификат вакцинации, тест на коронавирус или документ о том, что человек перенес заболевание.

Если пассажир предъявит недостоверные документы или откажется показывать необходимый документ, поездная бригада должна оповестить правоохранительные органы.

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Также при отсутствии необходимого документа проводники и стюарды имеют право не пустить пассажира в вагон.

Укрзализныця, поезд, вокзал

Пассажиры в возрасте до 18 лет будут допускаться к поездке без предъявления COVID-документов. Однако у них обязательно должна быть защитная маска – для детей от 12 лет.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.