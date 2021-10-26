Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине уже выявлены первые случаи инфицирования новой мутацией штамма коронавируса Дельта – во Львове и Тернополе.

Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и еще более заразен.

Об этом в комментарии ТСН рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, избежать инфицирования новым вариантом вируса будет крайне сложно, ведь он более заразен, чем его предшественник. Также он мегаскоро распространяется и медики такого еще не видели.

"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел, – это настолько все стремительно в смысле распространения и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются", – говорит медик.

Тарас Жиравецкий признал, что новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших медиков и власть, ведь распространяется чрезвычайно стремительными темпами – такое впечатление, что произошел взрыв бомбы, а шансов на победу почти нет.

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