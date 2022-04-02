Стугна сожгла ТОС-1 Сонцепек, оружие, которое использовали в Афганистане и Чечне для обжига целых ущелий. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

Как известно, именно эти Стугны должны были идти на экспорт, но уже 37 дней служат нашим воинам.

«Командование Сил специальных операций, Сухопутные войска и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система Буратино», - говорится в сообщении.

В 2001 году также на вооружение русской армии была принята усовершенствованная система ТОС-1А «Солнцепек».

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«Эти Стугны должны были идти на экспорт, но уже 37 дней служат нашим воинам. После нашей победы спрос Стуги во всех уголках мира будет колоссальны» - сказано в сообщении.

Также сейчас по сети гуляет видео с очередной жертвой украинского тракториста. Так называемые "Украинские тракторные войска" взяли новый трофей. Видео с уловом было опубликовано на одном из Телеграм-каналов.

Между тем, улов этого фермера - очень редкая САУ 2С34 "Хоста". Это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика" которая была выпущена специально для ВС РФ в количестве всего 50 единиц. Поставлять их начали только с 2008 года.

Напомним, российские военные бросили технику, убегая от ВСУ.

Как сообщала Politeka, в руки бойцов ВСУ попал ценный трофей, фото.

Также Politeka писала, что украинский десантник сбил два истребителя оккупантов, видео.