Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло.

Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Фотографиями успешной атаки поделилось Оперативное командование "Север" на Facebook-странице.

"Не спас колонну орков на Ичнянском направлении и мегасильная защита из бревен от сил сопротивления Северщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете. Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

Путинские армейцы нацепили бревна на бензовоз и даже на танк, чтобы скрыть их от украинских защитников. Их это не спасло.

Напомним, ВСУ освободили еще три села на Черниговщине.

Как сообщала Politeka, оккупант пожаловался на критическую ситуацию русских войск, хотел медаль героя россии.

Также Politeka писала, что ВСУ отбили семь атак врага на двух направлениях.