Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после трагедии в Бучи Италия не станет накладывать вето на российские газовые санкции.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 40-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить противника, но и отбить полностью Киевскую область. После возвращения под контроль Бучи, Ирпеня и Гостомеля весь мир увидел, какие военные преступления там совершали российские солдаты. Глава МИД Италии дал комментарий после этого в связи с возможным эмбарго на российский газ, передает "Европейская правда".

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сообщил глава МИД.

Стоит отметить, что около 40% своего импорта газа Италия получает из России. Премьер Италии Марио Драги отметил, что 30-40% российских поставок можно заменить сразу, но остальную часть будет найти сложнее.

Напомним, лидеры Франции и Германии прокомментировали трагедию Бучи

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