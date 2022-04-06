Несмотря на обстрелы и сложности, украинцы продолжают держаться вместе, доставлять гуманитарные грузы и заботиться о нуждающихся.

Так, директор Соломенского рынка в Киеве Иван Лисовой на своей странице в Facebook показал, как вчера плодотворно поработал вместе со своими коллегами. Благодаря общим усилиям удалось доставить 5 автобусов с продуктами в украинский Чернигов.

«Вчера плодотворно поработали с Андреем Андреевым, Георгием Зантараем, Igor Grishachov. Город постоянно находился под обстрелами, сильно пострадали окрестности, частично центр. С тяжелым сердцем проезжали руины, оставленные после себя армией орды.

Также наши волонтеры Владимир Чумак и Serhii Narizhniy посетили села Макаровского района. Доставили местным жителям продукты и товары первой необходимости» - пишет Лисовой.

Команда выразила благодарность также и заместителю Киевской городской государственной администрации Елене Говоровой, советнику уполномоченного президента Украины - Ляховичу А.И., гражданам Астурии и госпоже Кристине Печеной за оказанную помощь и содействие в борьбе с захватчиками.

«Отдельная благодарность ГО академия развития гражданского общества в лице Андрея Самолетова за открытую душу и сердце. Делаем все возможное, чтобы удержать тех, кто больше всего пострадал от преступлений российской армии. Работаем дальше!» - пишет Лисовой.

Ранее Лисовой показал, какие гостинцы отправились в одну из воинских частей.

"Вместе с нашими волшебными помощницами передали воинской части 200 кг изготовленных собственноручно полуфабрикатов! Эти девушки и девочки каждый день на волонтерских началах готовят еду для наших военных, правоохранителей и жителей района! Мы искренне благодарны каждому волонтеру, которые с начала войны упорно и самоотверженно работают у нас на рынке. С таким рвением и с такой силой духа нас точно не сломать!",- написал Иван Лисовой.

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Как сообщала Politeka, волонтеры создали сервис, где помогают украинцам.

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