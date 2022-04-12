Как пишет Politeka.net, практически сразу после начала войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Долгое время не было новостей о беглом главе запрещенной партии "ОПЗЖ", но сегодня, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что беглец был задержан. В своем тг-канале президент опубликовал фото Медведчука в наручниках и военной форме.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ.

Молодцы! Детали со временем.

Слава Украине!", - написал Зеленский.

Также президент Украины опубликовал сторис в своем Инстаграм.



"С днем космонавтики", - подписал кадр Зеленский.



