Как пишет Politeka.net, практически сразу после начала войны Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Долгое время не было новостей о беглом главе запрещенной партии "ОПЗЖ", но сегодня, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что беглец был задержан. В своем тг-канале президент опубликовал фото Медведчука в наручниках и военной форме.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ.

Молодцы! Детали со временем.

Слава Украине!", - написал Зеленский.

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Также президент Украины опубликовал сторис в своем Инстаграм.

"С днем космонавтики", - подписал кадр Зеленский.