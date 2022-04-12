Как пишет Politeka.net, украинцы уже 48-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить российское нападение, но и полностью освободить северные области Украины от врага. Самой сложной остается ситуация в Мариуполе, где украинские защитники окружены. А сегодня, 12 апреля, стало известно, что морские пехотинцы смогли прорваться к полку "Азов".
"В Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов"
"Я не могу рассказать вам детали, но могу сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.
Напомним, Медведчука задержали, первые подробности
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Почему мир нам не верит?»: Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии
На грани бунта: вояки рф массово отказываются идти в наступление, новый аудиоперехват
Арестович ответил, что будет, если Донбасс полностью захватят: "Нам идет вооружение, а России..."
"Уже готовы были сдать Украину": Подоляк заявил, что миру было известно о планах путина
А еще Politeka сообщала, что массово увольняются после бегства из Украины: оккупанты не хотят возвращаться на фронт
Также Politeka писала, что украинские защитники захватили парадные российские танки Т-80: Бутусов рассказал подробности