Гвардейцы в Киевской области обнаружили 100 ящиков с боеприпасами, об этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Продолжается несение службы в освобожденных населенных пунктах Киевской области, где оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, а также возможна работа диверсионно-разведывательных групп.

Стало известно, что за сутки во время несения службы в селе Королевцы, Киевской области военнослужащие НГУ обнаружили место, где российские оккупанты создали склад с боеприпасами.

Отмечается, что на месте обнаружена сотня ящиков со снарядами 125 калибра. На данный момент патрульные обследуют территорию других населенных пунктов. Усиленные меры безопасности и комендантский час позволят значительно обезопасить эти населенные пункты и защитить наших граждан.

Также военный журналист Роман Цымбалюк на своей странице в соцсети сообщил, что Вооруженные силы Украины почти полностью уничтожили одно спецподразделение СОБР: из 50 солдат в живых осталось всего 6.

"Во время ведения боевых действий на территории Украины был полностью уничтожен специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Архангельской области", - рассказал Цимбалюк.

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