Кабинет министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд грн активов, выведенных с украинского рынка российских банков, остается решение СНБО и подпись президента. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью Экономической правде.
Она рассказала, что на уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии. "Следующие шаги – это решение СНБО и указ президента о введении его в действие".
Согласно решению, государством будут экспроприированы высоколиквидные активы таких банков как МР Банк (дочь Сбербанка) и Проминвестбанк. В частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих банков.
Кроме этого, отметила Рекрут, конфискуются государственные облигации в собственности, то есть государство в лице Министерства финансов больше ничего не будет должно российским банкам. Будут также экспроприированы депозитные сертификаты, то есть Национальный банк не будет возвращать им средства.
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Также будут изъяты корпоративные права этих банков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.
"То есть мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов, у неплатежеспособных банков будут излишки активов. Это значит, что все очереди получат средства", – объясняет глава ФГВ.
Она рассказала, что у "МР банка" на накопительном счете остается 3 млрд грн, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тыс грн и следующую очередь кредиторов и физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.
"Портфель остался в пределах 20 миллиардов, также есть другие активы, в том числе недвижимость", - добавила Рекрут. "Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что у нас будут излишки, которые также вернем государству".
При этом права материнских структур (российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ") должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как объясняет Рекрут, это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнской структуре.
Также государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 миллиардов гривен. В то же время Рекрут отказалась уточнять, о каких предприятиях.
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