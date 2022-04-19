Владельцы жилья, поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий, теперь могут подать заявку на компенсацию не только в приложении «Дія».

Как сообщает Politeka.net, отныне эта возможность открыта и на портале «Дія» - с компьютера.

Чтобы подать заявку необходимо:

1. Авторизоваться на портале по ссылке

2. Заполнить форму.

3. Проверить информацию и отправить сообщение.

Отмечается, что для заполнения заявки необходимо предоставить информацию об объекте, дате и фото или видео повреждений.

«Также услуга доступна работникам ЦНАП и нотариусам, которые могут заполнять и подавать уведомления от имени украинцев или их представителей», - уточнятся в сообщении.

Отметим, по состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.

Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Напомним, ранее в Раде рассказали, какая компенсация ждет украинцев за разрушенные дома.

Также Politeka.net писала, что телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк показал, что оккупанты сделали с его жильем под Киевом.

Кроме того Politeka.net сообщала, что российские захватчики превратили родительский дом певицы Ольги Цибульской в руины.